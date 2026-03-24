女優の森尾由美が１９８３年組アイドル「お神セブン」メンバーの還暦を祝福し、集合ショットを披露した。森尾は２４日までに自身のインスタグラムを更新。「いっちゃんお誕生日おめでとう〜本日我らがお神セブンメンバー大沢逸美ちゃんの還暦お誕生日先日みんなでお祝いいたしました」と書き出し、１９８３年組アイドル「お神セブン」メンバーの大沢逸美の還暦を、同メンバーの小林千絵、桑田靖子、木元ゆうこ、松本明子