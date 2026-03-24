記事ポイントホワイトティーがメラニン生成シグナルの受容体を減少させる新発見受容体・調節因子・酵素の3段階で抑制するトリプル効果6種類の植物との組み合わせで相乗的に美白効果が向上 ノエビアグループが、メラニン生成の初期段階に着目した新たな美白研究成果を発表します。 ホワイトティーの茶葉エキスによる「シミをつくらせない」トリプル効果と、植物の組み合わせによる相乗効果が明らかになっています。