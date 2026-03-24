フランスで先行発売された漫画家・大暮維人によるバンド・デシネ作品『Smoke』の日本語版が2026年5月15日に発売されることが決定した。誰もが認める圧倒的画力・大暮維人初のフルカラー漫画作品となる。あわせて収録ページの一部が公開された。【画像】画力すげぇ！大暮維人のフルカラー漫画『Smoke』収録ページフランス版の重厚な質感を受け継ぎつつ、さらにこだわりを詰め込んだアート性の高い日本版『Smoke』。排他的でいて