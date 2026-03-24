広島県警は24日、成年後見人として預かり保管していた預金の着服を繰り返したとして、業務上横領の疑いで広島市、弁護士久行康夫容疑者（67）＝別の業務上横領の罪で公判中＝を追送検し、捜査を終結した。県警によると被害総額は計約1億7千万円に上るとみられる。追送検容疑は2015年5月〜23年9月、広島市内の金融機関などで預かり保管中の預金計約9950万円を出金するなどし、横領した疑い。県警によると、容疑を認めており、