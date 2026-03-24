プロダクション人力舎所属のお笑いトリオ「トンツカタン」が24日、トリオのYouTubeチャンネルを更新。解散を発表した。「トンツカタン」はお抹茶（36）、森本晋太郎（36）、櫻田佑（36）のスクールJCA21期の同期で12年に結成。19年には、第40回ABCお笑いグランプリの決勝に進出。お抹茶は21日の「R−1グランプリ」の決勝に進出し2位。森本もラジオのパーソナリティーを担当。近年、個人の活動にも輝きが増していた。動画内で森本は