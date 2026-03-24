県は24日、現在指定している「土砂災害警戒区域」以外で、新たに土砂災害のおそれがある箇所・およそ4000箇所を公表しました。「土砂災害のおそれがある新たな箇所」として県が発表したのは聖籠町を除く29市町村のあわせて3951箇所です。県はこれまで土砂災害のおそれがある区域を土砂災害警戒区域として指定していました。しかし、気候変動などの影響で警戒区域以外でも土砂災害が発生していることから、県は精度の高い地形図を使