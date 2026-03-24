マンチェスター・ユナイテッドが、バイエルン・ミュンヘンに所属するカナダ代表DFアルフォンソ・デイヴィスの獲得に興味を持っているようだ。ドイツ『Bild』が伝えた。マイケル・キャリック暫定監督になってから好調をキープし、来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場圏内となる3位に位置するユナイテッド。左サイドバックではイングランド代表DFルーク・ショーがスタメンとしてプレイしている。現在負傷離脱中のデンマーク代表DF