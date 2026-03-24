8日に行われたセリエA第28節のミランとのダービーに敗れてから3試合未勝利となっている首位のインテル。連覇に向けて足踏み状態が続いているが、チームの高齢化が進んでいることもあり、今夏に複数ベテラン選手がクラブを去ると予想されている。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、インテルはチェルシーに所属するブラジル代表MFアンドレイ・サントスの獲得に興味を持っているよう