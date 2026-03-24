7人組ボーイズグループ・TAGRIGHTの前田大輔が、腰椎椎間板ヘルニアのため休養することが24日、発表された。【ライブ写真】パフォーマンス力も抜群！TAGRIGHTグループの公式Xでは「前田大輔に関するお知らせ」と題し、「前田大輔ですが、かねてより腰に痛みがあり、痛みが強くなったため病院を受診したところ「腰椎椎間板ヘルニア」と診断されました。医師からは安静が必要との判断を受け、しばらく休養し回復に努めさせていた