巨人の１軍首脳陣、選手が２４日、都内のホテルで行われた「２０２６読売巨人軍激励会」に出席した。スペンサー・ハワード投手とエルビス・ルシアーノ投手も激励会に参加し、ステージに登壇。２人並んでインタビューを受けた。開幕ローテ入りが決まっているハワードは「ジャイアンツファンの声援に後押しされています」と笑顔で語り「常に自分のベストを尽くすことを約束します。チームの勝利、優勝に貢献したいと思います」