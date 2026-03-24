お笑いコンビ「NON STYLE」石田明（45）が24日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実（50）がゲスト出演し「M-1グランプリ決勝」の審査員について言及する場面があった。石田から「どうなんですか。『M-1』にはもう関わらないんですか?」と質問されると、徳井は「いや、そりゃ関わらないでしょう」と即答。15年大会では審査員の顔ぶれが一新。歴代優勝コンビから選出され、徳井と