◆第７３回毎日杯・Ｇ３（３月２８日、阪神競馬場・芝１８００メートル）＝３月２４日、美浦トレセンブリガンティン（牡３歳、美浦・松山将樹厩舎、父ベンバトル）に騎乗する原優介騎手＝美浦・青木孝文厩舎＝はスマートプリエールで挑んだ３月２１日のフラワーＣ・Ｇ３で待望の重賞初制覇。「ＬＩＮＥ、メール、ショートメッセージと（お祝いの）連絡がすごかったです」と笑顔で喜びをかみしめた。ブリガンティンにはデビュー