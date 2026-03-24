テレビ朝日の荒井理咲子アナウンサーが大人フェミニンな春コーデを披露した。２４日に自身のＳＮＳを更新した荒井アナは、インスタグラムに「朝焼けがうっすら見える季節になってきました」とつづり着用衣装のブランドを紹介すると、上半身がニット素材となった淡いベージュ色のロングワンピースを着た姿の鏡越しショットや、全身ショットを披露した。この投稿にフォロワーからは「朝早くからお疲れ様でした」「やっぱり綺麗