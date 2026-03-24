自民党派閥の裏金問題に関わり、参議院の議事に参加出来ない状態が続いていた佐藤啓官房副長官がきょう（24日）、去年10月の就任以来初めて参議院内閣委員会であいさつしました。佐藤啓 内閣官房副長官「内閣官房副長官の佐藤啓でございます。北村委員長をはじめ、理事、委員の先生方のご指導、ご鞭撻を賜りながら、木原官房長官を補佐して参りたいと存じますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます」佐藤副長官は旧安倍派