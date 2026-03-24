【漫画】本編を読む『この画像を見てください』（狐歪野ツッコ/竹書房）は、1枚の画像から始まる、不可解で奇妙な出来事を描いた新感覚ホラーだ。漫画家・狐歪野ツッコ氏のもとには全国から日々さまざまな画像が送られてくる。見るからに不気味なものもあれば、一見すると何の変哲もない写真もある。しかし、それらにはひとつの共通点がある。どの画像にも、背筋が凍るような恐ろしい体験談が隠されているということだ。本書は、