お笑いトリオ「トンツカタン」が２４日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。解散することを発表した。この日は「トンツカタンからのご報告」と題し、約３か月ぶりに動画を投稿。森本晋太郎は「この空いた期間、我々たくさん話し合いました。日によっては８時間話したんですけど。たくさんの話し合いを経てですね、トンツカタン、解散という結論に至りました」と報告した。続けて「応援していただいた皆さんには悲しいお知らせ