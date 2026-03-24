【モデルプレス＝2026/03/24】7人組ボーイズグループ・TAGRIGHT（タグライト）の前田大輔が「腰椎椎間板ヘルニア」と診断され、25日以降の出演を見合わせることがわかった。24日、グループの公式X（旧Twitter）にて発表された。【写真】「タイプロ」イケメン、“オーディション仲間”BMSG新星とコラボ◆前田大輔「腰椎椎間板ヘルニア」と診断公式Xでは「前田大輔ですが、かねてより腰に痛みがあり、痛みが強くなったため病院を受診