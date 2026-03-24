24日午後、山形県東根市で山林火災が発生し現在も延焼中です。火災の拡大を踏まえ県は自衛隊に対し災害派遣要請を行いました。けが人の情報はないということです。24日午後1時半過ぎ、東根市東根甲の山中で、「煙と炎が確認できる」と付近で農作業中の男性から119番通報がありました。消防などが地上からの消火活動に当たったほか、県の消防防災ヘリが現在故障中のため、宮城と岩手両県から防災ヘリが出動し、現場上空からの消火活