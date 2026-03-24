自然の恵みをたっぷりと取り入れたスキンケアで人気のSHIROから、「ルバーブハマナス」シリーズがさらに進化して登場。ビタミンC豊富なハマナス果実とルバーブの力を活かした全4アイテムが、肌本来の美しさを引き出します。みずみずしい使用感と華やかなピンク色も魅力♡日々のケアを心地よく彩りながら、透明感あふれる肌へと導いてくれるラインナップに注目です。 素材の力を引き出した新シリーズ