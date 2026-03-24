乃木坂46の梅澤美波、俳優の西垣匠、加藤小夏が24日、都内で行われた3人がトリプル主演を務めるMBS／TBSドラマイズム枠『失恋カルタ』（31日スタート毎週火曜MBS：深0：59、TBS：深1：26）の第1話先行上映＆トークイベントに登壇した。【全身ショット】さすがのスタイル！カジュアルコーデを着こなす梅澤美波作家としても活躍するお笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、自身の朗読会で読むテキストとして書いた『失恋カルタ』