【ワシントン＝池田慶太、ニューデリー＝青木佐知子】米国のトランプ大統領は２３日、米国とイランの停戦に向けた協議について、イラン側とは「主要な点で合意した」と述べ、最終合意に至る可能性が「非常に高い」との認識を示した。米メディアによれば、両国は週内にもパキスタンでの協議を調整している。イラン側は停戦協議の提案を拒否したとしている。トランプ氏は米フロリダ州で記者団に対し、スティーブン・ウィトコフ中