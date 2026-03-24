週末のドバイワールドカップ（28日、メイダン）に出走するフォーエバーヤング（牡5＝矢作、父リアルスティール）について24日、前日にドバイ入りした矢作師が現地メディア「ドバイレーシングチャンネル」のインタビューに応じた。−−昨日、今日と馬の様子を確認して？（24日は坂井を背にダートコースで調整）「6週間ドバイにいるので、なかなか調整は難しいんですけど、彼がドバイが好きなこともあってレースに向けてしっかり