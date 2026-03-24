怪談や異文化の出会いを背景に描かれるNHK朝ドラ『ばけばけ』。登場人物の感情や背景を丁寧に表現する俳優たちの演技にも注目が集まっています。All About ニュース編集部は3月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』（第14週〜）出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ばけばけ』に出演する演技がうまいと思う男性俳優」ランキングを紹介します！【10位までの全ラン