原告全員を新潟水俣病と認めるよう命じる判決が出た行政訴訟についてです。国からの説明を求めていた新潟市の中原市長が24日、環境省の担当者と面会しました。中原市長は「望んでいる内容の説明は受けられなかった」とした上で、「知事と協議して最終的な結論を出す」としています。新潟市の中原市長を訪ねたのは環境省特殊疾病対策室の森桂室長です。【新潟市・中原八一市長】「新潟水俣病の問題を環境省はどう考えているかという