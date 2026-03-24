老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、過去に国民年金保険料の未納期間があるという女性からの質問です。Q：63歳の女性です。国民年金に未納期間があります。厚生年金に加入して働く場合、老齢基礎年金