日常生活やニュースの中で使われる言葉の「パーツ」を組み合わせて、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、取り扱いに注意が必要な物の名称から、気配が消える様子、さらに論理的な結論を表す言葉まで、バラエティー豊かな4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□