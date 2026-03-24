2026年3月23日、韓国メディア・アジア経済によると、SBSの時事番組「それが知りたい」が過去に李在明（イ・ジェミョン）大統領の「暴力団関与疑惑」を扱ったことについて謝罪したが、これを報じる際にも不手際があり、SBSが改めて謝罪した。同番組は18年に、「李大統領が京畿（キョンギ）道知事だった07年に暴力団の城南国際マフィア派の弁護士を務めていた」として、政治と暴力団組織の癒着疑惑を扱った。しかし、この李在明氏の