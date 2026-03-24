転職やキャリアに関する悩みや疑問に、ひとつ上を目指す人の転職サイト『女の転職type』編集長の小林佳代子が回答します。今回は「AIと事務職」について。（質問）AIで事務職はなくなるって本当？ 事務として働いていますが、この先仕事がなくならないか不安です。 （回答）AIの普及によって事務職が完全になくなることはありませんが、求められる標準は変化していくと考えられます。これからの時代、AIを便利な道具として使いこ