中国の送電大手、南方電力網によると、中国が独自開発した初の新型エネルギー貯蔵設備向け人工知能（AI）データ分析プラットフォームが3月23日、正式に稼働しました。このプラットフォームは異なる技術タイプの新型エネルギー貯蔵設備に接続し、AIの自律学習と大量のデータ分析により、設備に存在する欠陥や潜在的な危険を遠隔、リアルタイムで検知し、運用・保守プランを自動生成し、迅速に処理することができます。このプラット