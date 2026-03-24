“イチオシ”の2ドアスポーツカー2019年、現行型（992）のポルシェ「911」が日本市場で発表されました。中でも2022年に追加された2ドアスポーツカー「911カレラT」は、近年のポルシェではイチオシのモデル。ベースとなる911カレラに対して後席を除きガラスやバッテリーを変更することなどで軽量化を実現。しかも、3リッターの水平対向6気筒ツインターボエンジンに組み合わせるのはデュアルクラッチ式の8速AT仕様に加えて7速MT