巨人は24日、エルビス・ルシアーノ投手と宇都宮葵星選手との支配下契約締結を発表した。なお背番号は、ルシアーノが『48』、宇都宮が『68』に決定。来日4年目のルシアーノは、オープン戦で7試合・6回1/3を投げ、2セーブ、防御率0.00。20日と21日の楽天戦はいずれもセーブをマークしている。宇都宮は23年育成3位で入団した3年目の内野手。昨季はファームで84試合に出場して、打率.289、1本塁打、16打点、20盗塁をマークした。