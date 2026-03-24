PHoto: 武者良太 四角くなくて、丸いのがポイントです。この春、新作のPCが次々と登場してきました。レノボからはミニPC、一体型PC（デスクトップ）、そしてノートPCとバリエーションたくさんで、春、爛漫。注目するべきアイテムを見て行きましょう。Core Ultra シリーズ3搭載で実はパワフルな「Yoga Mini i Gen 11」 Photo: 武者良太