アストロズのビジオがABS要求も認められず米大リーグで導入が進む自動ストライク・ボール判定システム（ABS）の“落とし穴”が波紋を呼んでいる。22日（日本時間23日）に行われたアストロズーカージナルス戦で、元ドジャースでアストロズのキャバン・ビジオ内野手（アストロズ）がストライク判定にチャレンジしようとしたものの、事前の動作を理由に認められず三振に倒れる事態が発生。ファンからは怒りの声が殺到している。場