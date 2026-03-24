テレビ番組『バナナマンのせっかくグルメ!!』（TBS系）の世界観を体感できるイベント「バナナマンのせっかくグルメ!!博覧会」が、3月26日（木）から4月7日（火）までの期間、東京・新宿にある新宿高島屋11階催会場で開催される。【写真】前後半あわせて50店舗がずらり！出店グルメ一覧■新宿高島屋だけの限定アイテムも今回開催される「バナナマンのせっかくグルメ!!博覧会」は、番組で紹介された全国各地の絶品グルメが前後