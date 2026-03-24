パキスタン政府は、アメリカとイランが合意すれば、戦闘停止に向けた両国の協議をパキスタンで開催する用意があるとして、仲介に意欲を示しました。アメリカとイランの戦闘をめぐっては、早ければ今週中にも、両国の協議がパキスタンの首都イスラマバードで行われる可能性があるとアメリカメディアが報じています。こうしたなか、パキスタン外務省のアンドラビ報道官は24日、地元メディアなどに対し、「アメリカとイランが合意すれ