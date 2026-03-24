名古屋市は、東区で見つかった不発弾を4月19日に撤去することを決定しました。 【写真を見る】名古屋･東区葵で見つかった不発弾 4月19日午前10時から撤去作業決定 当日は2341世帯に避難求める 地下鉄や市バスの運行は現在調整中 3月12日、名古屋市東区葵一丁目のマンションの新築現場で、全長約1.2メートル・重さ250キログラムのアメリカ製の不発弾が見つかりました。 撤去当日は2341世帯に避難求める これを受け、名古