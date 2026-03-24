詐欺事件の被害金を引き出したとして、警視庁犯罪収益対策課は24日、詐欺と組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑で横浜市の弁護士高田康章容疑者（47）を逮捕した。同課は、副業のあっせんをかたるサイトを運営する詐欺グループのメンバーとみており、グループによる被害は計約53億円に上ると説明した。同じ容疑で、千葉県市川市の職業不詳鈴木一樹容疑者（50）も逮捕した。逮捕容疑は2023年9〜12月、音楽教室運営会社名