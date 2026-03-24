ボートレース福岡の「九州プロレス杯」は２４日、予選３日目が行われた。坂井滉哉（２６＝福岡）は３Ｒのイン戦は１Ｍで柳瀬幹太に差しを許したものの、２Ｍで差し返して２勝目をゲット。ここまで４、１、４、１着の好成績で得点率７・２５、１２位につける。「普通くらいで特徴はない。ただ、評判ほど悪い感じはしないし、戦える足は十分」と前検を思えば上積みを果たし、互角の勝負を繰り広げる。２０２４年の９月に当地で