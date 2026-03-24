ボートレース尼崎の「ＢＴＳ鳥取開設１４周年記念鳥取市長杯」は２４日、予選３日目が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。森智也（３６＝兵庫）は３日目８Ｒは６コースから５着も得点率４位で優出を決めた。「１マークが遠かった。Ｓは風が強くなっていたのか、行ききれなかった。仕上がり的には変わらず出足寄りの感じ。伸びは普通ですけど体感がいいのが一番」と舟足は悪くない。優勝戦は雨予報。「そっちくらい