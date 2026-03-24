ボートレース平和島の「スカパー！・第２６回ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第７戦」は２５日、開幕する。早川颯太（２３＝東京）が前検のエンジン抽選で引いた今節の相棒５７号機は、２連率３７％の中堅機。Ｓ特訓後は「足併せでは悪い感じはしなかったです。現状はちょっと重たいですね。直線より出足、回り足寄りですね」とまずまず悪くない感触だ。２０２４年１１月に当地でデビュー。前節の江戸川で待望のデビュー初勝利を