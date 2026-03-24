ボートレース徳山の「サンケイスポーツ杯争奪戦」は２４日、準優勝戦３番勝負が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。米丸乃絵（２４＝福岡）は準優１１Ｒ、３コースから１Ｍ→２Ｍ→２周１Ｍと持ち味の全速連打で２着として優出切符をゲット。ＳＧ優勝機でもある相棒の７３号機は「準優メンバーでも良かった。出足も伸びもいい。乗りやすさもある。エンジンのおかげだけど出てますね」とトップ級の仕上がりを誇る。