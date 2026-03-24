◆センバツ第６日▽２回戦滋賀学園４―５八戸学院光星（２４日・甲子園）八戸学院光星（青森）が終盤に１点を勝ち越し、準優勝した１２年春以来となる８強入りをつかんだ。一打同点のピンチを、エースが封じきった。１点リードの９回２死二塁。八戸学院光星のエース・北口晃大（３年）は、最後の打者を二直に打ち取り、グラブをたたいた。接戦を制して準Ｖだった１２年の春以来、１４年ぶりの８強入りを決め、「一戦必勝と