米メディア「ＯＮＳＩ」は２３日（日本時間２４日）、「２０２６年シーズンに向けてＭＬＢ全３０監督をランキング付け」との記事を配信した。記事は「現代の監督業は、報われない仕事と言えるかもしれない。監督は、いざという時が来るずっと前にチーム全体で下した戦略的な決定の責任を負わされることが多い。そして、成功の功績の多くは、監督よりも先に選手やフロントオフィスの選手編成担当者に帰せられるのだ」と前置きす