巨人の１軍首脳陣、選手が２４日、都内のホテルで行われた「２０２６読売巨人軍激励会」に出席した。トレイ・キャベッジ外野手、ボビー・ダルベック内野手も激励会に参加し、ステージにそろって登壇して、インタビューを受けた。在籍２年目となるキャベッジは「去年１年間の体験を通じて、一緒にプレーしたチームメート、スタッフの皆さんと仲良くなれたので、今年につながっている部分は大きいと思います」とにっこり。ファ