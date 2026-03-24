◆プロボクシング▽日本スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）タイトルマッチ１０回戦〇王者・奈良井翼（判定）同級１位・砂川隆祐●（２４日、東京・後楽園ホール）「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５２」で行われた日本スーパーフェザー級タイトルマッチで、王者・奈良井翼（２６）＝ＲＫ蒲田＝が挑戦者の同級１位・砂川隆祐（２６）＝沖縄ＷＲ＝を３―０の判定で下し、４度目の防衛に成功した。ダ