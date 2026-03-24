鹿児島県が新たに建造を進めていた漁業指導などを行う船「おおすみ」が完成し、24日、関係者に披露されました。 完成したのは、漁業指導取締兼調査船「おおすみ」です。全長およそ40メートル、総トン数は111トンで、およそ14億6000万円かけて建造されました。 これまで運用していた3代目「おおすみ」の老朽化に伴い新たに造られたもので、これまでと同じく密漁の取締りや魚の調査を行います。 1キロ先まで音声が届く音響