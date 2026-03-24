Appleの年次イベント「WWDC26」が6月8日より開催！引き続いてオンライン開催にAppleは24日（現地時間）、開発者向けイベント「Worldwide Developers Conference 2026（以下、WWDC26）」（ https://developer.apple.com/wwdc26/ ）を現地時間（PDT）の2026年6月8日（月）から6月12日（金）までオンラインで開催すると発表しています。すべての開発者を対象に参加費無料で実施されます。参加申込の方法などの詳細はWWDC26の公式Webペ