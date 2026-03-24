秋田朝日放送 秋田県の鈴木知事が２４日、企業経営者に向け「これから始まる挑戦」を語りました。会の終わりには注目度の高いあの話題に自ら言及しました。 鈴木知事が秋田の可能性について語ったのは、経営者や市町村長などが参加する講演会です。関西出身という“外から”の視点で、秋田に潜む可能性を引き出すため取り組んだこと、４月から運用が始まる「新たな総合計画」に込めた思いを伝えました。鍵となるのはやはり