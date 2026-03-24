３月英ＣＢＩ小売売上高報告はマイナス５２、前回マイナス４３から一段と悪化 ３月英ＣＢＩ小売売上高報告はマイナス５２と前回のマイナス４３から一段と悪化した。市場予想はマイナス４３だった。２０２０年４月以来の低水準。今後１カ月の予想指数はマイナス３８と前回のマイナス４０から小幅に水準を上げた。