昨日の急激なドル売りは一服、トランプ不確実性で様子見ムード＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、全体に方向感に欠ける展開。昨日はトランプ米大統領が「イランへの軍事攻撃延期」を発信したことで、原油急落とともに有事ドル買いが急速に巻き戻された。しかし、本日は一転して様子見ムードが強くなっている。昨日の急激な値動きがトラウマとなりNY早朝にトランプ大統領が再び新たな発信を行う可能性が意識され